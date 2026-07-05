СМИ узнали о планах Трампа связаться с Путиным

Reuters: после встречи с Зеленским в Турции Трамп планирует связаться с Путиным

После контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турции президент США Дональд Трамп намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным, передает Reuters со ссылкой на должностное лицо высокого ранга в Вашингтоне.

По словам источника, встреча президентов США и Украины пройдет в среду, 8 июля. Политики обсудят, как могут окончить боевые действия на Украине.

«За последние пару месяцев поле боя явно замерло, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса», — охарактеризовал ситуацию на линии фронта американский чиновник.

Он добавил, что лидер США считает необходимым положить этому конец.

Накануне Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре и куда приедет Зеленский. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

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