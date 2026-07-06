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Политика

В ночных ударах ВС России по Киеву увидели сигнал Трампу

«Страна.ua»: Россия ночным ударом послала сигнал Трампу перед саммитом НАТО
Evelyn Hockstein/Reuters

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву и Киевской области минувшей ночью стал «артподготовкой» к саммиту НАТО в Анкаре. Такое мнение выразили в украинском издании «Страна.ua».

«Цель этого удара — показать [президенту США Дональду] Трампу, что РФ не будет отступать от своих требований по Донбассу и готова наращивать удары по Украине», — говорится в публикации.

В издании отметили, что Вашингтон «не спешит закрывать небо» Украины, что ставит под сомнение реальность потепления отношений между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. То есть, усиленные поставки противоракет из США, несмотря на многократные просьбы Зеленского, не происходят.

Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. В рамках этого мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ.

Однако, как стало известно газете The Telegraph, на предстоящем саммите НАТО Зеленского планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить Трампа.

Ранее фон дер Ляйен дала Киеву щедрое обещание после атак ВС России.

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