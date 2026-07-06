The Telegraph: на саммите НАТО Украину оставят в стороне, чтобы не злить Трампа

На предстоящем саммите НАТО ситуация для президента Владимира Зеленского складывается намного хуже, чем в предыдущие годы, а Украину планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как отмечается в материале, лидеры Североатлантического альянса столкнутся с атакой на три фронта: это единство, решимость и безопасность. Речь идет о недовольстве Дональда Трампа действиями европейских союзников, усугубляющимся расколом относительно финансирования Киева и якобы возможными провокациями со стороны России.

Газета пишет, что все это «плохие новости для Зеленского». Еще одним негативным моментом для президента Украины являются сообщения о том, что он не примет участие в основной программе мероприятия и не выступит с речью перед лидерами стран НАТО.

«Вместо этого альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос в стороне, опасаясь разозлить Трампа», — говорится в тексте.

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, что ожидать от этого саммита.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.