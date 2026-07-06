Следственный комитет Армении проводит обыски по 70 адресам в рамках более 10 дел

Следственный комитет (СК) Армении 6 июля проводит в стране обыски более чем по 70 адресам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 6 июля представитель партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян сообщила, что в доме лидера партии Гагика Царукяна прошел обыск.

В армянском следкоме уточнили, что обыски проводятся в рамках более десяти расследуемых уголовных дел.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.