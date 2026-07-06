В доме лидера партии «Процветающая Армения» прошел обыск

Представитель партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян сообщила в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в доме лидера партии Гагика Царукяна прошел обыск.

«Проводится обыск в доме Гагика Царукяна», — написала Тоноян.

Других подробностей она не привела.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна.

По словам Медведева, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.