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Политика

Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Аналитик Кнутов: Россия начнет освобождать Славянск и Краматорск в конце года
Станислав Красильников/РИА Новости

После освобождения Константиновки в ДНР российские войска будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Продвижение должно иметь целью взятие в огневой мешок Славянско-Краматорской агломерации. Говорить о том, что в ближайшее время агломерация будет освобождена, я бы не стал. Я считаю, что где-то к концу лета у нас есть перспектива взятия в огневое кольцо всей агломерации. Как показала история с Константиновкой, не менее 40 дней уходит на изматывание сил противника, а здесь, может, даже и больше в силу того, что  это агломерация — там больше запасов, продуктов питания, боеприпасов и всего остального. Затем, когда украинские войска будут измотаны, тогда уже можно говорить о начале освобождения. Это уже ближе к концу года», — сказал эксперт.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что освобожденную Константиновку эвакуируют.

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