Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Освобожденную Константиновку эвакуируют

ТАСС: подразделения ВС РФ эвакуируют жителей из Константиновки
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России осуществляют эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Крупный».

Боец уточнил, что идет эвакуация российских бойцов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных погибших бойцов, находящихся в городе Константиновка.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!