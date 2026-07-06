Освобожденную Константиновку эвакуируют

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России осуществляют эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Крупный».

Боец уточнил, что идет эвакуация российских бойцов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных погибших бойцов, находящихся в городе Константиновка.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке.