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Политика

«С ней что-то не так»: в Евросоюзе заявили об отчаянии Каллас

Христофору: идея Каллас о рабочей группе для диалога с РФ вызвана ее отчаянием
Yves Herman/Reuters

Новая инициатива главы евродипломатии Кайи Каллас о создании рабочей группы для переговоров с Россией по Украине свидетельствует о том, что она находится в отчаянии. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Наша храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?» — задался он вопросом.

По словам журналиста, идея Каллас собрать группу по переговорам выглядит неожиданной на фоне ее прежних заявлений в поддержку новых антироссийских санкций.

«Кирпичик за кирпичиком, и система рухнет. Кажется, Кая и правда была права. Ошибка лишь в том, что это не Россия, а ее же собственная власть», — иронично отметил Христофору.

Накануне Каллас заявила, что Евросоюз мог бы сформировать рабочую группу, чтобы определить посланника для диалога с РФ по урегулированию ситуации на Украине.

При этом 9 июня она заявила, что перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года.

Ранее Каллас призвала страну ЕС отказаться от военного нейтралитета из-за России.

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