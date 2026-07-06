Пашинян отправился в Россию впервые после выборов в Армении

Пашинян отправился в Екатеринбург, где запланирована его встреча с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в Армении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Уточняется, что Пашинян примет участие в заседании «Промышленная индустрия 360», которое пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Кроме того, запланирована встреча премьера Армении с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. 14 июня ЦИК республики подвел итоги выборов. Согласно результатам, победила партия «Гражданский договор», набрав 49,7% голосов избирателей. Далее следует «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

До этого Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией. По его словам, власти Армении не игнорируют интересы ни одного партнера, однако не могут ставить интересы других государств выше интересов своей страны. Таким образом он подтвердил интерес республики к сближению с Европейским союзом.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.