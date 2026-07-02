Пашинян заявил о нежелании кризиса с Россией

Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и РФ», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, власти Армении не игнорируют интересы ни одного партнера, однако не могут ставить интересы других государств выше интересов своей страны. Таким образом он подтвердил интерес республики к сближению с Европейским союзом.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Однако в Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и быть членом ЕС. Президент России Владимир Путин призвал власти республики провести в стране референдум, и если жители Армении проголосуют за вступление в Евросоюз, то Россия может пойти по пути «мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода».

В ответ глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.