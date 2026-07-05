СМИ: Трамп в Анкаре встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

В публикации отмечается, что Трамп проведет двустороннюю встречу с Зеленским, а также другую - с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля.

До этого украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин направили американскому коллеге поздравительные телеграммы по случаю 250-летия независимости США. Оба политика отметили сотрудничество Вашингтона с Киевом и Москвой. Так, Зеленский поблагодарил США за противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам президента Украины, США в XX-м веке «помогли сохранить мир от власти тиранов».

Путин в телеграмме отметил, что подписание Декларации независимости положило начало существованию американского государства. Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества». Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков пообещал сообщить, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор.

Ранее Зеленский и Трамп обсудили трехстороннюю встречу с Путиным.