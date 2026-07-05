В КСИР оценили отношения России и Ирана

Россия и Иран были и навсегда останутся партнерами и союзниками, в этом нет ни капли сомнения. Об этом командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Хосейн Маруфи рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, добрососедство всегда было отличительной чертой отношений двух государств.

«Россия была нашим партнером, и она навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнения», — добавил Маруфи.

До этого в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва рассчитывает на добросовестное выполнение Вашингтоном и Тегераном достигнутых между ними двусторонних договоренностей о процессе урегулирования ближневосточного конфликта.

В марте российский президент Владимир Путин в своем поздравлении иранским лидерам по случаю мусульманского праздника Навруз рассказал, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.