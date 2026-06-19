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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Российский МИД выразил надежду на добросовестность США и Ирана

МИД РФ выразил надежду на соблюдение Ираном и США мирных договоренностей
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Москва рассчитывает на добросовестное выполнение Вашингтоном и Тегераном достигнутых между ними двусторонних договоренностей о процессе урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Оно посвящено отмене действовавшей до сих пор для российских граждан рекомендации не посещать страны Персидского залива.

В документе подчеркивается, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный 17 июня, свидетельствует о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и позволяет предполагать отсутствие угроз безопасности россиян при поездках в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию с частными целями, включая туризм.

В связи с отменой рекомендации МИД выразил надежду на соблюдение предусмотренных меморандумом взаимных обязательств США и Ирана.

«Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами», — говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом МИД подчеркнул, что при изменении ситуации и появлении новых угроз безопасности россияне, находясь на Ближнем Востоке, должны быть осторожными и бдительными.

Для получения информации о возникающих угрозах путешественникам рекомендовано отслеживать сообщения МИД, посольств и консульств РФ.

Ранее МИД Ирана опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива.

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