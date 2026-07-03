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Армия

Путин обсудил с военными наступательные действия в зоне СВО

Песков: Путин обсудил с военными задачи и наступательные действия в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с военными вооруженных сил страны задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне проведения СВО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Путин в пятницу, 3 июля, совершил визит в один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Там российский лидер провел совещание с военными.

«Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — сказал представитель Кремля.

23 июня Путин также провел встречу с выпускниками военных вузов, во время которой сделал ряд заявлений о ходе спецоперации, ударах по территории РФ, перспективах переговоров с Украиной и отношениях с Западом. По словам главы государства, российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

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