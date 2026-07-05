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Политика

Пашинян впервые после победы на выборах приедет в Россию

Правительство РФ анонсировало первый после выборов визит Пашиняна
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после парламентских выборов, на которых его партия «Гражданский договор» одержала победу, посетит Россию. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ на своем официальном сайте.

Визит запланирован на 6 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, где армянский премьер примет участие в пленарной сессии. Также в программу его поездки входят переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Несколько дней назад между ними состоялся телефонный разговор, инициатором звонка была армянская сторона. По итогам беседы пресс-служба правительства России сообщила, что премьер-министры «обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях».

Выборы в Армении прошли 7 июня и завершились победой правящей партии, которую возглавляет Пашинян. Оппозиция пыталась опротестовать итоги голосования, но вчера Конституционный суд оставил их в силе.

Ранее армянская оппозиция объявила о новом этапе сопротивления.

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