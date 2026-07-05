Европейская страна решила разместить у себя «спецтрибунал» против России

Так называемый «спецтрибунал» против России будет располагаться в Нидерландах. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что решение правительства Нидерландов предусматривает «полноценное функционирование» этого учреждения. Вся процессуальная деятельность будет осуществляться там, уточнил министр.

«Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института», – заявил Сибига.

15 мая в Кишиневе было подписано соглашение о создании так называемого «спецтрибунала» против России. 16 мая телеканал France 24 сообщил, что к «судилищу» собираются присоединиться 36 государств, среди которых 34 европейских стран, а также Австралия и Коста-Рика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается реагировать на стремление европейцев создать «спецтрибунал». Также в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ЕС не имеет права давать юридическую оценку действиям российских властей.

Ранее в МИД Украины захотели осудить Лукашенко на «спецтрибунале» против России.