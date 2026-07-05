Внук президента Франции и генерала Шарля де Голля Пьер выразил глубокое уважение российскому лидеру Владимиру Путину и назвал его «мудрым человеком». Его слова приводит ТАСС.

«Ваш президент - мудрый человек, к которому я испытываю глубокое уважение», — подчеркнул Пьер де Голль.

Он заявил, что глава государства «верит в логику равновесия и мир». Владимир Путин понимает, что против России ведут войну на истощение, однако у Запада нет средств для реализации своих планов «по экономическим, моральным и географическим причинам», указал де Голль.

Внук президента Франции заявил о необходимости заключить мир, «как того желает» Путин. Де Голль понадеялся, что «здравый смысл и реальность восторжествуют».

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее Путин раскрыл намерения «псевдомиротворцев» ЕС и Украины.