Президент России Владимир Путин направил недвусмысленный сигнал Украине и «миротворцам» из Евросоюза после освобождения армией ВС РФ Константиновки. Об этом пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico.

Издание сообщает, что площадь выстраиваемой Россией зоны безопасности зависит от количества ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам инфраструктуры.

«Российский президент направил жесткое послание так называемым «европейским псевдомиротворцам», заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений», — следует из публикации.

До этого Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что армия Вооруженных сил России возьмет все укрепленные районы украинских войск в Донбассе, как бы власти Киева за них не цеплялись. Также российский лидер указал своему американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на специальной военной операции.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.