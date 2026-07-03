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Политика

Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США

Трамп назвал Джона Кеннеди «вторым по привлекательности» президентом США
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Кеннеди был «вторым по привлекательности» главой государства. Соответствующее заявление он сделал в интервью второй леди Соединенных Штатов Уше Вэнс для ее подкаста Storytime.

По словам американского лидера, Джон Кеннеди являлся «отличным, красивым парнем». Он считает, что этот политик был «вторым по привлекательности» президентом в истории США.

При этом Трамп не уточнил, кто, по его мнению, находится на первом месте.

Накануне президент Трамп в интервью американскому телеканалу CNBC назвал себя «лучшим президентом в истории Израиля». Это заявление политика прозвучало на фоне напряженности в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после прекращения огня в Иране и разногласий по поводу Ливана.

27 июня Трамп представил себя в виде атланта, который держит на своих плечах Землю. Соответствующее изображение глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп назвал себя «королем».

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