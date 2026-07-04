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Политика

В Китае назвали жесктим ответ России на провокации с ядерным оружием Финляндии

Baijiahao: Россия жестко ответила Финляндии на провокации с ядерным оружием
Global Look Press

Реакция России на внесение Финляндией поправок в законодательство, разрешающих ввоз, хранение и использование страной ядерного оружия оказалась жесткой. Об этом сообщил китайский портал Baijiahao.

По оценке издания, Россия не позволила Финляндии расслабиться. По словам аналитиков Baijiahao, Хельсинки не ожидали такого ответа, так как скандинавские страны привыкли к умеренной политике.

До этого в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. В свою очередь в российском посольстве в Финляндии отметили, что контроль за возможным применением ядерного оружия на территории страны будет осуществлять не из ее столицы — Хельсинки.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.

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