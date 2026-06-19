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Политика

В посольстве РФ усомнились, что Финляндия сможет контролировать ядерное оружие

Посольство РФ: контроль за ЯО в Финляндии будет осуществляться не из Хельсинки
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Контроль за возможным применением ядерного оружия (ЯО) на территории Финляндии будет осуществляться не из Хельсинки. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве.

«Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки», — сказали дипломаты.

Финский парламент 17 июня одобрил поправки, снимающие запрет на ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия в стране. За инициативу проголосовали 125 депутатов, против — 61, еще 13 не участвовали в голосовании. Законопроект, внесенный еще 23 апреля, предлагал убрать запрет из Закона об атомной энергии и перенести его в Уголовный кодекс с исключениями для оборонных целей, включая коллективную оборону Североатлантического альянса (НАТО).

Финские власти заявляли, что цель поправок — устранить правовые препятствия для полноценного участия страны в системе обороны альянса. При этом они подчеркнули, что Финляндия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает это решение как конфронтацию «в концентрированном выражении».

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.

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