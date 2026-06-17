«Превращается в мишень»: Финляндия отменила запрет на ядерное оружие

Финские власти проголосовали за снятие запрета на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. При этом, как утверждает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, инициатива нужна только для «связанных с обороной» ситуаций. Однако в России уже заявили, что этот шаг превращает страну в потенциальную мишень.

Парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование на территории страны ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

За изменения законодательства проголосовали 125 депутатов, против высказался 61 парламентарий, еще 13 человек отсутствовали.

Законопроект внесли на рассмотрение еще 23 апреля. Документ предлагал убрать запрет из Закона об атомной энергии и перенести его в Уголовный кодекс с некоторыми исключениями. Ими, в частности, могут стать военная оборона Финляндии, коллективная оборона НАТО или оборонное сотрудничество.

Целью инициативы, как поясняли финские власти, является устранение правовых барьеров, чтобы обеспечить оборону Финляндии как части НАТО и в полной мере использовать сдерживание и оборону альянса. Газета Helsingin Sanomat писала, что поправки нужны в том числе для того, чтобы, например в случае войны, самолет, несущий ядерное оружие, мог бы совершить аварийную посадку в Финляндии.

При этом в законопроекте говорится, что страна останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что поправки нужны только для «связанных с обороной» ситуаций. В остальных же случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему запрещены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя намерение финский властей принять законопроект, говорил, что Москва расценивает инициативу Хельсинки как конфронтацию «в концентрированном выражении».

«Очередной виток эскалации»

Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение финского парламента с беседе с News.ru, заявил, что снятие ограничений на ядерное вооружение может превратить Финляндию в потенциальную мишень для России.

«Видимо, они очень хотят быть сильной страной. Но это приводит к тому, что Финляндия превращается в мишень. И в случае агрессии в отношении России, в случае любого боевого конфликта одни из первых ударов будут нанесены по финнам. Вот чего они добились. Это очередной виток эскалации», — отметил парламентарий.

Аналогичного мнения придерживается и финский политик Армандо Мема. Он подчеркнул, что в случае размещения на своей территории ядерного оружия Финляндия станет законной целью для российских ударов.

«В ближайшем будущем надвигаются очень опасные изменения в европейской структуре безопасности. Ядерное оружие представляет наибольшую угрозу для человечества, и внесение поправок в ядерный закон не сделает Финляндию безопаснее; напротив, это подвергнет ее риску стать законной целью для ядерных атак», — пояснил он.

Где могут разместить оружие

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков ранее рассказывал, что Финляндия может разместить ядерный арсенал на базе в Куопио в 320 километрах от Санкт-Петербурга.

«В случае начала военных действий, даже с применением обычного оружия, эти ядерные объекты станут целями первоочередного поражения», — уточнил он.

Впрочем другие эксперты считают такой сценарий маловероятным. Доктор экономических наук, политолог Николай Межевич отмечал, что США точно не нужно размещать ядерное оружие в Финляндии, да и Франции сделать это будет проблематично.