СМИ: Трамп созвонился с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

»Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — говорится в посте.

До этого украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин направили американскому коллеге поздравительные телеграммы по случаю 250-летия независимости США. Оба политика отметили сотрудничество Вашингтона с Киевом и Москвой. Так, Зеленский поблагодарил США за противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам президента Украины, США в XX-м веке «помогли сохранить мир от власти тиранов».

А Путин в телеграмме отметил, что подписание Декларации независимости положило начало существованию американского государства. Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества». Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков пообещал сообщить, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор.

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