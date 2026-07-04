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Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Песков: если Зеленский готов к переговорам — пусть приезжает в Москву
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Москве готовы рассмотреть приезд украинского президента Владимира Зеленского, если его недавние высказывания о Константиновке подразумевают намерение провести переговоры. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

Таким образом Песков ответил на заявление Зеленского о том, что президент России Владимир Путин мог бы без затруднений провести с ним встречу в Константиновке, если этот населенный пункт находится под контролем Российской Федерации.

«Константиновка — действительно — полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве», — подчеркнул пресс-секретарь.

По данным Минобороны РФ, с 3 июля Константиновка находится под полным контролем российских войск.

Ранее Медведев спрогнозировал реакцию сторонников Киева на взятие Константиновки.

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