В Венгрии рассмотрят поправку к закону, предусматривающую отстранение президента от должности

Поправка к основному закону Венгрии, предусматривающая отстранение от должности президента Тамаша Шуйока, вносится правительством в парламент. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

«Сегодня от имени правительства я представлю в Государственное собрание 17-ю поправку к основному закону», — написал он.

В законопроекте о 17-й поправке отмечается, что в Венгрии будет разработана новая конституция, а на время этого процесса в действующую конституцию должны быть внесены изменения, в том числе касающиеся главы государства.

В мае сообщалось, что Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра. Вместо этого президент Венгрии обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать правовую оценку конфликту.

До этого Мадьяр призывал венгерского лидера добровольно покинуть пост. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер раскритиковал Шуйока и напомнил ему, что если тот не согласится на отставку, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Ранее в Венгрии оценили возможные последствия радикальной политики Мадьяра.