Слишком радикальная политика главы правительства Венгрии Петера Мадьяра может вернуть к руководству страной Виктора Орбана. Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

В статье говорится, что структура финансиста Джорджа Сороса, организация Human Rights Watch (признана в РФ нежелательной организацией), беспокоится за Венгрию. Поспешное изменение Мадьяром конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий наносят удар по верховенству права в стране. Поэтому, если нынешний премьер в самом начале своего политического пути будет проводить слишком жесткий курс, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Такое «безумие» может привести к быстрому краху Мадьяра и возвращению Орбана.

20 июня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию, запрещающую возвращение Орбана на пост главы правительства страны.

Ранее сообщалось, что в Венгрии создадут ведомство для расследования злоупотреблений правительства Орбана.