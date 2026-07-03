В Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине

МО РФ: за неделю нанесены шесть ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым украинской армией, и другим военным объектам. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что удары по противнику наносились в период с 27 июня по 3 июля — «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

В ведомстве уточнили, что российские войска поразили военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что после очередного удара возмездия ВС РФ в центре Киева произошел крупный пожар в пятизвездочном отеле CityHotel Residence. Как уточнили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», этот отель использовался командованием ВСУ в качестве пункта размещения зарубежных военных экспертов и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что Киев спустя сутки после самой масштабной атаки ВС РФ затянуло смогом.