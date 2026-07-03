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Политика

Секретарь СБ Белоруссии назвал стечением обстоятельств ЧП с дроном под Брянском

Вольфович назвал удар дрона ВСУ по белорусскому автобусу стечением обстоятельств
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Попадание беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по белорусскому транспорту в Брянской области госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал стечением обстоятельств. Об этом сообщил белорусский канал «Первый информационный».

«Я бы не сказал, что это - целенаправленные какие-то акции против белорусских граждан, белорусских транспортных средств. Это просто стечение обстоятельств», - подчеркнул Вольфович», — сказал он журналистам.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. Известно, что в салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя, которым в последствии оказали помощь медики Гомельской областной клинической больницы и отпустили домой.

В свою очередь зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «МинскАнапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Ранее в Лисичанске 12 человек ранены в результате атаки ВСУ на автобус.

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