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Политика

На Западе заметили эскалацию конфликта на Украине

Политолог Эндрю Вайс: конфликт на Украине вступил в спираль эскалации
Gleb Garanich/Reuters

Конфликт на Украине вступил в «спираль эскалации», что показывают взаимные удары сторон по территории друг друга. Об этом изданию New York Times (NYT) заявил американский политолог, ведущий эксперт по России и Евразии Эндрю С. Вайс.

По его словам, конфликт вступил в эскалацию из-за «агрессивных ударов Украины вглубь российской территории и массированных обстрелов беспилотниками и ракетами со стороны России». При этом он подчеркнул, что Украина уязвима, так как ее противовоздушная оборона уступает возможностям России по производству ракет.

«Этот конфликт не ждет, пока у вас появится время. Он постоянно развивается. Риск эскалации всегда существует», — сказал политолог Самуэль Чарап.

В недавнем интервью бывший американский дипломат Час Фриман также заявил, что в текущий момент в украинском конфликте наблюдается новый этап эскалации. 2 июля полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянной эскалации из-за своего безвыходного положения.

Также в июле посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник сказал, что в апреле–июне 2026 года произошла резкая эскалация военных преступлений Украины против мирных жителей России.

Ранее в США назвали удары по Киеву предупреждением для Европы.

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