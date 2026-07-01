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На Западе заявили о новом витке спецоперации на Украине

Аналитик Фриман: эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень
Станислав Красильников/РИА Новости

В текущий момент в украинском конфликте наблюдается новый этап эскалации. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью на YouTube-канале.

«Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — подчеркнул он.

Фриман отметил, что Россия не может оставаться равнодушной к присутствию иностранных сил, действующих под флагом НАТО или иными предлогами на украинской территории. Это, по его мнению, создает угрозу, с которой нельзя смириться, и именно это стало одной из причин возникновения конфликта.

Он также добавил, что исторически у России есть обоснованные причины для опасений по поводу возможных нападений со стороны соседних стран.

До этого Фриман спрогнозировал скорое наступление российских военных, по итогам которого конфликт завершится на условиях Москвы.

Ранее в США раскрыли условия завершения конфликта на Украине.

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