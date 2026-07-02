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Политика

В США объяснили курс Зеленского на эскалацию

Полковник Макгрегор: Зеленский взял курс на эскалацию из-за безвыходной ситуации
Dan Neal/U.S. Army

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянной эскалации из-за своего безвыходного положения. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

По его словам, Зеленский является «капитаном тонущего корабля», а волны «уже заливают палубы». Он идет ко дну, констатировал эксперт. Последнее, что сделает президент Украины – «это заключит мир».

Политик не предложит соглашение, которое «поставит его или киевское правительство в подчиненное положение», заявил Макгрегор. Эксперт полагает, что ситуация на Украине – «это полная катастрофа».

Полковник в отставке считает, что украинцы сыты по горло конфликтом и хотят избавиться от Зеленского. Однако глава государства продолжает эскалацию, подчеркнул он.

«Когда ты терпишь сокрушительное поражение, ты не признаешь этого. Так не поступают. Ты наносишь ответные удары всем, что у тебя осталось, пока, наконец, не пойдешь ко дну окончательно. И я думаю, что именно к этому и движется Украина», — сказал Макгрегор.

До этого американский дипломат Час Фриман заявил, что в текущий момент в украинском конфликте наблюдается новый этап эскалации. Фриман отметил, что Россия не может оставаться равнодушной к присутствию иностранных сил, действующих под флагом НАТО или иными предлогами на украинской территории. Это, по его мнению, создает угрозу, с которой нельзя смириться, и именно это стало одной из причин возникновения конфликта.

Ранее в России оценили слова Писториуса о решающей фазе конфликта на Украине.

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