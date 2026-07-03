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Армия

В апреле–июне зафиксирована эскалация преступлений ВСУ против граждан России

Мирошник заявил об эскалации преступлений Украины против мирных жителей России
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в ходе брифинга заявил, что в апреле–июне текущего года произошла резкая эскалация военных преступлений Украины против мирных жителей в России. Его слова передает ТАСС.

«За этот период (вторую четверть 2026 года. — «Газета.Ru) произошла резкая эскалация и увеличение числа военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении гражданского населения России», — рассказал дипломат.

По его словам, в апреле–июне в РФ было зафиксировано существенное увеличение количества пострадавших от атак украинских войск.

30 июня Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в России от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более трех сотен человек. Такой показатель был зарегистрирован впервые с начала текущего года. Всего ранения получили 327 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних. При этом наибольшее число пострадавших среди гражданских лиц — это жители Белгородской и Воронежской областей, Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее депутат объяснил, как РФ отвечает на атаки ВСУ.

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