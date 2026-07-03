Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Кремле сообщили, что проблема Калининграда с топливом находится на повестке дня Путина

Песков: работа по снабжению Калининграда топливом ведется
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проблема Калининграда с топливом находится на повестке дня российского президента Владимира Путина и правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Калининград — это очень важная составляющая, часть ежедневной работы, это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует... от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться. Работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — сказал Песков журналистам.

Накануне российский лидер поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительного объема топлива для жителей региона. Он также выразил поддержку просьбе о выделении средств на субсидированные авиабилеты для калининградцев.

Ранее в ЦБ оценили влияние проблем с топливом на экономику России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!