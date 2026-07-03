В Кремле сообщили, что проблема Калининграда с топливом находится на повестке дня Путина

Проблема Калининграда с топливом находится на повестке дня российского президента Владимира Путина и правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Калининград — это очень важная составляющая, часть ежедневной работы, это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует... от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться. Работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — сказал Песков журналистам.

Накануне российский лидер поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительного объема топлива для жителей региона. Он также выразил поддержку просьбе о выделении средств на субсидированные авиабилеты для калининградцев.

Ранее в ЦБ оценили влияние проблем с топливом на экономику России.