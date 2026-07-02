Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области о поставках топлива

Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — уточнил представитель Кремля.

Как отметил Песков, глава государства также выразил поддержку просьбе «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». По словам пресс-секретаря, это традиционная форма субсидирования.

Кроме того, президент выступил за инициативу о приобретении дополнительных паромов для Калининграда, добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, данные темы проработают в соответствии с поручениями российского лидера.

30 июня пресс-секретарь президента сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.