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Политика

В Европе назвали неизбежным введение пошлин за проход Ормузского пролива

Bloomberg: введение пошлин за проход Ормузского пролива неизбежно
Stringer/Reuters

В ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые европейские страны теперь принимают перспективу того, что судам, проходящим важнейший Ормузский пролив, придется платить Ирану и Оману», — говорится в материале.

Отмечается, что чиновники ряда стран Персидского залива разделяют такое видение ситуацию.

Вместе с тем европейские страны пытаются надавить на Иран и Оман, добиваясь от них введение платы на равной основе, без дискриминации по отношении к конкретному государству, утверждают источники.

25 июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.

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