Китай превратился в «неостановимую суперсилу», которая оказывает влияние на глобальный баланс. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

«Мир должен учитывать новую реальность и строить отношения, исходя из этого факта», — сказал министр.

Фидан добавил, что Китай стал одним из ключевых центров силы в формирующемся многополярном мире. По его словам, на это повлияли рост экономического, военного и технологического потенциала страны. В связи с этим мировому сообществу следует адаптироваться к новым геополитическим реалиям, считает глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В мае американский журналист и ведущий телеканала RT Рик Санчес заявил, что страны Запада опасаются растущего влияния партнерства России и Китая на мировую политику. По его словам, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прекрасно понимают масштаб своего глобального влияния и не собираются ослаблять сотрудничество. По мнению Санчеса, именно это вызывает тревогу у Запада.

Ранее в Китае призвали НАТО пересмотреть свою роль в мире.