МИД КНР: НАТО следует пересмотреть свою роль и влияние на стабильность в мире

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в комментарии РИА Новости, что НАТО, как порождению эпохи холодной войны, следует пересмотреть свою роль и влияние на стабильность в мире.

«НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», — пояснил дипломат.

17 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 23 июня полетит в США, чтобы сгладить напряженность в отношениях с Вашингтоном в преддверии саммита альянса в Анкаре, который состоится 7-8 июля. Ожидается, что Рютте будет говорить в том числе об усилиях европейцев по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.

Один из чиновников НАТО рассказал, что после заключения соглашения между США и Ираном позиции альянса «значительно укрепились», и поэтому на саммите президент США Дональд Трамп будет в «более комфортном положении».

Также Рютте говорил, что Украина не должна сдерживать удары по территории России ради мирных переговоров.

Ранее Рютте призвал страны НАТО продолжать поддержку Украины.