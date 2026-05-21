На Западе испугались растущего влияния России и Китая

Американский журналист и ведущий телеканала RT Рик Санчес в соцсети X заявил, что страны Запада опасаются растущего влияния партнерства России и Китая на мировую политику.

Журналист написал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прекрасно понимают масштаб своего глобального влияния и не собираются ослаблять сотрудничество. По мнению Санчеса, именно это вызывает тревогу у Запада.

Он также отметил, что ирония ситуации заключается в том, что санкции, давление и подход в духе «новой холодной войны» со стороны западных стран, наоборот, только усилили российско-китайское партнерство.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

