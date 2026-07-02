Зеленский прошелся по Западу после удара ВС РФ: «Пусть выполняют то, что обещают»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Его слова приводит УНИАН.

Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Если бы союзники Киева вовремя предоставляли то, что обещали, ситуация была бы другой, считает политик.

«Я считаю, что это большая проблема, связанная с нашими партнерами. С одной стороны, есть большая поддержка, мы им благодарны, но с другой стороны, мы сражаемся сегодня, мы сражаемся сами. <…> Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Мы даже не просим большего. Просто пусть они выполняют то, о чём договорились, что подписали или пообещали», – заявил Зеленский.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Ранее в США объяснили курс Зеленского на эскалацию.