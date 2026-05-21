Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «больным наркотической зависимостью человеком» с признаками распада личности, чьи полномочия давно истекли. Публикация появилась в его канале в мессенджере «Макс».

«Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов», — написал Медведев.

Он также отметил, что деградация «бывшей Украины» является необратимым процессом, который будет продолжаться. Пропагандистские заявления Запада о безграничной поддержке и «лживые обещания» о членстве в ЕС и НАТО не остановят системный распад страны, уверен политик.

До этого бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о том, что у Владимира Зеленского есть проблемы с наркотиками. Она подчеркнула, что никогда не видела, чтобы президент Украины употреблял запрещенные вещества. Однако, по ее словам, «люди, которые знают Зеленского 20-25 лет, говорят, что он употребляет кокаин». Экс-сотрудница офиса украинского лидера также указала на странности в его поведении.

Ранее Захарова иронично отреагировала на намек Мендель о пристрастии Зеленского к наркотикам.