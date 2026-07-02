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Политика

Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС РФ по Украине

Зеленский резко отреагировал на удар возмездия ВС РФ по Украине
Stefan Jeremiah/AP

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом за удар возмездия, который затронул в том числе Киев. Его слова во время посещения одного из районов столицы республики приводит «РБК-Украина».

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву - это безусловно», — сказал Зеленский.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отмечал, что удар ВС РФ по Украине является частью систематической и плановой работы по демилитаризации республики.

Ранее в США объяснили курс Зеленского на эскалацию.

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