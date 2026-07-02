Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС РФ по Украине

Зеленский резко отреагировал на удар возмездия ВС РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом за удар возмездия, который затронул в том числе Киев. Его слова во время посещения одного из районов столицы республики приводит «РБК-Украина».

«Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву - это безусловно», — сказал Зеленский.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отмечал, что удар ВС РФ по Украине является частью систематической и плановой работы по демилитаризации республики.

Ранее в США объяснили курс Зеленского на эскалацию.