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Политика

В США дали совет Европе по достижению мира на Украине

TAC: Европа должна признать красные линии России ради мира на Украине
Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

Европе следует принять во внимание «красные линии» России ради успешных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

Как отмечается в материале, для достижения подлинного и стабильного мира нужны переговоры. При этом и Россия, и Украина должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно, говорится в тексте.

«Без согласия Москвы стабильному миру не бывать. Безразличие к настойчивым предупреждениям о том, что Россия противится расширению НАТО, привело к конфликту» — пишет TAC.

Также отмечается, что Евросоюз выиграет от восстановления диалога с Россией. В то же время поддержка Украины не приблизит завершение конфликта, пишут авторы.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее Евросоюз анонсировал «двойную стратегию» по достижению мира на Украине.

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