Евросоюз анонсировал «двойную стратегию» по достижению мира на Украине

В течение следующих шести месяцев председательства Ирландии в Совете ЕС будет продолжен курс «двойной стратегии» по поддержке Украины и давлению на Россию. Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает «Укринформ».

По его словам, Евросоюз продолжит делать все возможное для «достижения справедливого и продолжительного мира на Украине». Он утверждает, что поддержка Киева со стороны Брюсселя и «неустанное давление на Россию сыграли решающую роль».

«Фактически, в течение следующих шести месяцев под руководством Ирландии мы будем продолжать реализовывать эту двойную стратегию. Потому что Россия должна понять, что время не на ее стороне. И что она должна перейти с поля боя за стол переговоров», — сказал Кошта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

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