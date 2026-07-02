На Украине хотят разработать роботов-гуманоидов для ВСУ

Милитарный: на Украине проведут конкурс по созданию роботов-гуманоидов для ВСУ

На Украине проведут конкурс грантов, направленный на создание роботов-гуманоидов для ВСУ. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк, пишет «Милитарный».

Издание пишет, что ключевой задачей инициативы является «максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и уменьшение риска для военных». Гриценюк отметил, что отрасль человекоподобных роботов активно развивается в США и Китае, поэтому это направление является актуальным. При этом украинцы сосредоточатся на создании более простых платформ, которые со временем должны получить более сложный функционал.

«Милитарный» пишет, что Украина уже стала «испытательной площадкой» для производителей оружия и, в частности, для западных стартапов.

До этого в страну доставили гуманоидных роботов-солдат Phantom MK-1 для оценки их эффективности. Однако сейчас эти роботы «тяжелые и дорогие», требуют регулярной подзарядки и часто «теряют баланс», пишет СМИ. Поэтому развертывание их вместе с регулярными войсками может «создавать дополнительные риски», отметило издание.

В апреле министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что наземные роботизированные системы (НРК) должны выполнять 100% фронтовой логистики в зоне боевых действий. В том же месяце издание Independent писало, что ВСУ меняют тактику боя и наращивают использование наземных роботов.

В мае «Ростех» сообщил, что российская армия испытала роботов «Импульс» в зоне боевых действий.

Ранее в России рассказали, как применяют роботов в зоне СВО.