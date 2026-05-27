Россия испытала роботов в боевых условиях

Роботы «Импульс» были испытаны в зоне боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом сообщил «Ростех» в Telegram-канале.

В госкорпорации рассказали, что на передовой используются роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А» с устанавливаемыми в специальные модули автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты «Импульс-М». Эти машины могут управляться по каналу радиосвязи и с использованием оптоволокна, а также способны выполнять задачи в режиме полной автономности.

«Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», — говорится в сообщении.

Эти комплексы могут перевозить на себе до 500 кг в гору и до тонны по ровной поверхности. Они также могут тащить за собой гаубицу Д-30, которая весит больше трех тонн, приводит «Ростех» слова военного, эксплуатирующего «Импульсы».

Дальность управления комплекса можно увеличить за счет ретранслятора, размещенного на БПЛА любого типа. При таких условиях наземные дроны способны действовать за десятки километров от пункта управления, добавили в корпорации.

