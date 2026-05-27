Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Россия испытала роботов в боевых условиях

«Ростех» сообщил о применении роботов «Импульс» в зоне боевых действий
Ростех

Роботы «Импульс» были испытаны в зоне боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом сообщил «Ростех» в Telegram-канале.

В госкорпорации рассказали, что на передовой используются роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А» с устанавливаемыми в специальные модули автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты «Импульс-М». Эти машины могут управляться по каналу радиосвязи и с использованием оптоволокна, а также способны выполнять задачи в режиме полной автономности.

«Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», — говорится в сообщении.

Эти комплексы могут перевозить на себе до 500 кг в гору и до тонны по ровной поверхности. Они также могут тащить за собой гаубицу Д-30, которая весит больше трех тонн, приводит «Ростех» слова военного, эксплуатирующего «Импульсы».

Дальность управления комплекса можно увеличить за счет ретранслятора, размещенного на БПЛА любого типа. При таких условиях наземные дроны способны действовать за десятки километров от пункта управления, добавили в корпорации.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!