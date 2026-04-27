«Заехать и подорвать»: в России рассказали, как применяют роботов в зоне СВО

Армия России применяет наземные беспилотные системы для подрыва блиндажей и укрепрайонов ВСУ. Украинские войска используют наземных роботов для проведения штурмовых действий, а также в качестве средства снабжения подразделений. Российские дроноводы, несмотря на маскировку таких беспилотных систем, все равно их уничтожают. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Они [ВСУ] их там в штурмах используют. Они используют их в качестве средств снабжения по ночам, пытаются их маскировать, но все-таки через камеры-тепловизоры наши дроноводы их видят и поражают. Поэтому новшество видно, но нужно понимать, что Украина давно используется как полигон, то есть там обкатывают передовые средства вооружения не для того, чтобы армия Украины стала мощнее, а для того, чтобы в будущем армии НАТО получили те комплексы, которые доказали свою жизнеспособность на реальном поле боя», — отметил он.

По словам Леонкова, российская армия тоже использует такие наземные беспилотные системы. К примеру, такой роботизированный комплекс может перевозить противотанковые мины ТМ-62М и подрывать их в назначенном месте.

«Задача – добраться до блиндажа или до какого-нибудь укрепа, заехать внутрь и подорвать. Достаточно эффективная тактика практически со 100%-ным результатом в качестве огневой поддержки», — сказал Леонков.

До этого британская газета The Independent писала о том, что ВСУ меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов.

В частности, беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС) хотят заменить около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Ожидается, что это позволит сократить потери на восточном фронте. По информации издания, наземные роботы будут выполнять самые опасные задачи. Пехота станет узкоспециализированным подразделением, которое будет сосредоточено на том, что беспилотники выполнить не смогут.

Ранее военный эксперт раскрыл, способны ли роботы захватить позицию в зоне СВО.