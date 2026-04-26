ВСУ нашли способ сохранить жизнь тысяч бойцов на поле боя

Independent: ВСУ меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов. Об этом стало известно британскому изданию The Independent.

В частности, беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС) хотят заменить около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Ожидается, что это позволит сократить потери на восточном фронте. По информации издания, наземные роботы будут выполнять самые опасные задачи. Пехота станет узкоспециализированным подразделением, которая будет сосредоточена на том, что беспилотники выполнить не смогут.

Роботы уже используются для выполнения ряда логистических задач: перевозят большие объемы припасов и боеприпасов без потерь живой силы. В то время как один пехотинец может нести в среднем 20 кг груза, беспилотные аппараты способны доставлять груз весом от 200 до 600 кг на передовую, говорится в статье. Кроме того, они могут эвакуировать раненых солдат, удерживать и уничтожать позиции, проводить диверсии и минировать поля.

Подобных роботов российские военные начали применять в зоне СВО еще в июне прошлого года. Их используют для доставки боекомплекта и провианта на передовую, для эвакуации раненых с поля боя, а также в качестве ударных машин. Уникальность дронов состоит в том, что за счет своих мягких резиновых гусениц они способны проходить спокойно по внедорожью, когда как у колесной техники возникнут проблемы.

Ранее военный эксперт раскрыл, способны ли роботы захватить позицию в зоне СВО.

 
