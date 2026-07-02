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Политика

Стало известно о серьезном кризисе в ведомстве Каллас

Профессор Дейкстра: внешняя политика ЕС находится в кризисе
Vladislav Culiomza/Reuters

В Европейской службе внешних связей (EEAS), которую возглавляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, становится все больше разногласий. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что сотрудники службы жалуются на внутренние противоречия в ведомстве, снижение морального духа, растущую критику эффективности органа и на конфликт между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен.

«Не нужно быть университетским профессором, чтобы понять, что европейская внешняя политика находится в кризисе и не функционирует должным образом. Ситуация в Брюсселе неоптимальная», — заявила профессор международной безопасности и сотрудничества Маастрихтского университета Хильке Дейкстра.

Бывший высокопоставленный чиновник EEAS отметил, что на этапе создания органа система уже имела «значительные структурные и системные проблемы», и в ней «всегда присутствовала некоторая конструктивная неопределенность».

Четыре бывших чиновника рассказали, что напряженность внутри EEAS привела к разочарованию среди сотрудников и ощущению, что Европейская служба внешних действий работает «не совсем так, как должна». Один из них отметил, что после работы в органе было трудно устроиться на работу в другие учреждения. Также высокопоставленный сотрудник службы подчеркнул, что орган находится в состоянии «серьезной дисфункции».

Другой источник отметил, что Европейская служба внешних связей из-за роста цен на энергоносители даже не смогла отапливать свою штаб-квартиру в Брюсселе.

Также в материале говорится, что в европейских кругах высказывались опасения по поводу одержимости Каллас Россией.

До этого бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Еврокомиссия превышает свои полномочия во внешней политике, из-за чего возникает путаница с представлением ЕС на международной арене.

В июне издание Financial Times писало о планах стран ЕС поднять вопрос о неэффективной работе дипломатической службы ЕС.

Ранее Каллас захотела расширить санкции против России.

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