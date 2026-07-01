Еврокомиссию обвинили в превышении полномочий во внешней политике

Еврокомиссия превышает свои полномочия во внешней политике, из-за чего появляется путаница в вопросе представления ЕС на международной арене. Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет Politico.

Боррель считает, что функции Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей все больше дублируются, что создало «довольно большой беспорядок» в механизме внешней политики блока. По его словам, в договоре ЕС говорится, что Еврокомиссия «должна обеспечивать внешнее представительство Союза», но «за исключением общей внешней политики и политики безопасности».

«Комиссия не выступает от имени Европейского союза, а представляет только саму Комиссию. <…> Комиссия явно расширила свои намерения и теперь отвечает за внешнюю политику и политику безопасности. <…> Оборонная политика — межправительственная политика, это реальность. Комиссия не может притворяться теневым Пентагоном», — сказал Боррель.

В марте издание Politico писало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике из-за того, что превысила дипломатические полномочия в первые дни американо-израильской кампании против Ирана. В мае Bloomberg сообщал о недовольстве в ЕС тем, что фон дер Ляйен злоупотребляет своей властью и отстраняет от процесса принятия решений в исполнительном органе ЕС всех, кроме своего ближайшего окружения.

24 июня газета Berliner Zeitung отметила, что европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки с Зеленским и лидерами других стран ЕС.

В апреле бывший глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что фон дер Ляйен использует в своей работе авторитарный подход.

Ранее СМИ узнали, пойдет ли фон дер Ляйен на третий срок.