Положение Каи Каллас в Евросоюзе обсудят в кулуарах съезда МИД ЕС в Люксембурге

На встрече стран Евросоюза в Люксембурге поднимут вопрос неэффективной работы дипломатической службы ЕС, а также положение Каи Каллас в связи с этим. Такая тема не войдет в официальную повестку встречи, но будет обсуждаться в кулуарах, пишет издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Хотя реформа европейской службы внешних связей не в сегодняшней повестке в Люксембурге, дипломаты сказали, что эта тема и роль Каллас будут неизбежно обсуждаться в кулуарных беседах», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что главу евродипломатии Каю Каллас могут лишить части полномочий из-за борьбы за влияние в руководстве ЕС. По данным СМИ, в Брюсселе растет недовольство ее работой, а некоторые дипломаты связывают это с конфликтом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кто и почему может ограничить Каллас в полномочиях и как к ней относятся в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе упрекнули Каллас из-за Украины.